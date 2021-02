Governo: dopo istruzione nel Berlusconi IV, Gelmini torna ministro alle Regioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Avvocato specializzato in diritto amministrativo e urbanistico, 47 anni, look sobrio, toni pacati: Mariastella Gelmini torna al Governo dopo l'esperienza alla guida del ministero dell'istruzione nel quarto Governo Berlusconi, quello del 2008. Sostenitrice di Forza Italia sin dalla prima ora, quando nel 1994, ventunenne studentessa di legge, diventa presidente di uno dei primi club di Forza italia. Nel 1998 è la prima degli eletti alle Amministrative ricoprendo, fino al 2002, la carica di presidente del Consiglio comunale di Desenzano. Dal 2002 è assessore al Territorio della Provincia di Brescia dove realizza il Piano territoriale di coordinamento provinciale. Dal 2004 è assessore all'Agricoltura. Prima degli eletti alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Avvocato specializzato in diritto amministrativo e urbanistico, 47 anni, look sobrio, toni pacati: Mariastellaall'esperienza alla guida del ministero dell'nel quarto, quello del 2008. Sostenitrice di Forza Italia sin dalla prima ora, quando nel 1994, ventunenne studentessa di legge, diventa presidente di uno dei primi club di Forza italia. Nel 1998 è la prima degli elettiAmministrative ricoprendo, fino al 2002, la carica di presidente del Consiglio comunale di Desenzano. Dal 2002 è assessore al Territorio della Provincia di Brescia dove realizza il Piano territoriale di coordinamento provinciale. Dal 2004 è assessore all'Agricoltura. Prima degli eletti alla ...

