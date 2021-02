Governo, Berlusconi “Sì al green ma non blocchi le opere” (Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho voluto Draghi al vertice non solo della BCE ma prima ancora a quello di Bankitalia. Sentivo – anche grazie alla mia esperienza di imprenditore abituato a valutare le persone – che era la persona giusta. Quindi mi è sembrato naturale vederlo come ideatore e regista di un Governo che intende riunire le energie migliori del Paese. Come noi, per primi, avevamo richiesto”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.“Draghi non ha soltanto grande competenza, ha grandi capacità di gestione di strutture complesse, di mediazione ma soprattutto di risoluzione dei problemi. Non si è mai tirato indietro di fronte alle sfide difficili e spero possa vincere anche questa”, aggiunge.Sul ministero per la Transizione Ecologica “nulla in contrario, anzi ne sarei felice: la cura dell’ambiente è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho voluto Draghi al vertice non solo della BCE ma prima ancora a quello di Bankitalia. Sentivo – anche grazie alla mia esperienza di imprenditore abituato a valutare le persone – che era la persona giusta. Quindi mi è sembrato naturale vederlo come ideatore e regista di unche intende riunire le energie migliori del Paese. Come noi, per primi, avevamo richiesto”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il presidente di Forza Italia Silvio.“Draghi non ha soltanto grande competenza, ha grandi capacità di gestione di strutture complesse, di mediazione ma soprattutto di risoluzione dei problemi. Non si è mai tirato indietro di fronte alle sfide difficili e spero possa vincere anche questa”, aggiunge.Sul ministero per la Transizione Ecologica “nulla in contrario, anzi ne sarei felice: la cura dell’ambiente è ...

