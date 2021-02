Governi Draghi: ecco i 23 ministri (soltanto 8 i tecnici rispetto ai politici) che domani alle 12 giureranno davanti al Presidente (Di venerdì 12 febbraio 2021) domani alle 12 il giuramento dei nuovi ministri indicati dal premier incaricato, Mario Draghi, poco fa al Presidente Mattarella. A seguito di un colloquio durato circa 40 minuti, culminati con la firma da parte del Capo dello Stato, ecco dunque il frutto di una serie di incontri e colloqui avuti in questi giorni, con tutti gli schieramenti politici: Luciana Lamorgese (ministro dell’Interno; Luigi Di Maio (ministro degli Esteri); Giancarlo Giorgetti (ministro dello Sviluppo Economico); Marta Cartabia (ministro della Giustizia); Roberto Cingolani (ministro della Transizione ecologica); Stefano Patuanelli (ministro per le Politiche agricole); Roberto Speranza (ministro della Salute); Lorenzo Guerini (ministro della Difesa); Andrea Orlando (ministro del Lavoro); Vittorio ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 febbraio 2021)12 il giuramento dei nuoviindicati dal premier incaricato, Mario, poco fa alMattarella. A seguito di un colloquio durato circa 40 minuti, culminati con la firma da parte del Capo dello Stato,dunque il frutto di una serie di incontri e colloqui avuti in questi giorni, con tutti gli schieramenti: Luciana Lamorgese (ministro dell’Interno; Luigi Di Maio (ministro degli Esteri); Giancarlo Giorgetti (ministro dello Sviluppo Economico); Marta Cartabia (ministro della Giustizia); Roberto Cingolani (ministro della Transizione ecologica); Stefano Patuanelli (ministro per le Politiche agricole); Roberto Speranza (ministro della Salute); Lorenzo Guerini (ministro della Difesa); Andrea Orlando (ministro del Lavoro); Vittorio ...

