Google Foto, l'ultima versione introduce finalmente l'editor video (Di venerdì 12 febbraio 2021) Google ha rivelato che a breve aggiungerà finalmente un editor video alla propria app Google Foto. "Oggi aggiungiamo ancora più funzionalità di modifica a Google Foto in modo da poter ottimizzare facilmente i tuoi ricordi, senza bisogno di competenze", ha infatti spiegato Zachary Senzer, Product Manager di Google Foto. Il nuovo editor video consentirà finalmente agli utenti di cambiare l'aspetto del video in un'ampia varietà di modi, dando la possibilità di ritagliare e raddrizzare un video (come si può fare già adesso), ma introducendo anche nuovi strumenti per regolare la luminosità, il contrasto, la saturazione e altri parametri ancora.

