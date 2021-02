Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). L'incarico di Governo a Mario Draghi sta mischiando le carte della politica. Il centrodestra guadagna quasi due punti tra tutte le sue forze, in forte crescita. Soprattutto la Lega con la sua scelta di appoggio a Draghi che le fa guadagnare al contrario delle previsioni di alcuni osservatori. Un centrodestra sopra il 50%. Male, dall'altro lato, le forze dell'ex maggioranza di centrosinistra ed il Movimento 5 Stelle. Un altro sondaggio certifica come Draghi abbia già superato, e di molto, nel gradimento degli italiani l'ex premier Conte (71 contro 52). ... Leggi su panorama (Di venerdì 12 febbraio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). L'incarico di Governo a Mario Draghi sta mischiando le carte della politica. Il centrodestra guadagna quasi due punti tra tutte le sue forze, in forte crescita. Soprattutto la Lega con la sua scelta di appoggio a Draghi che le fa guadagnare al contrario delle previsioni di alcuni osservatori. Un centrodestra sopra il 50%. Male, dall'altro lato, le forze dell'ex maggioranza di centrosinistra ed il Movimento 5 Stelle. Un altroo certifica come Draghi abbia già superato, e di molto, nel gradimento degli italiani l'ex premier Conte (71 contro 52). ...

