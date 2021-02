Gli italiani vogliono tornare a vivere: è boom di prenotazioni a Roma per San Valentino (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non ci sono dubbi: il covid è un problema. Ma la cattiva gestione dei grillini non ha fatto altro che distruggere il sistema Paese. Gli italiani hanno voglia di tornare a vivere. Basta restrizioni, si punti sul senso di responsabilità. A testimoniare questo desiderio legittimo di normalità, ad un anno dall’inizio della pandemia, è il boom di prenotazioni per San Valentino. A Roma “c’è molta richiesta per il pranzo di San Valentino, ma anche per brunch e aperitivi. Auspichiamo i 10 milioni di fatturato solo a Roma e provincia”. E’ quanto afferma il presidente della Fiepet Confesercenti di Roma e vice nazionale, Claudio Pica. “Anche al livello nazionale ci sono tante prenotazioni per il 14. In ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non ci sono dubbi: il covid è un problema. Ma la cattiva gestione dei grillini non ha fatto altro che distruggere il sistema Paese. Glihanno voglia di. Basta restrizioni, si punti sul senso di responsabilità. A testimoniare questo desiderio legittimo di normalità, ad un anno dall’inizio della pandemia, è ildiper San. A“c’è molta richiesta per il pranzo di San, ma anche per brunch e aperitivi. Auspichiamo i 10 milioni di fatturato solo ae provincia”. E’ quanto afferma il presidente della Fiepet Confesercenti die vice nazionale, Claudio Pica. “Anche al livello nazionale ci sono tanteper il 14. In ...

