Gli insulti razzisti alla cassiera che chiedeva il rispetto delle norme Covid “Zitta | faccia da scimmia”

"Signora, per favore, può stare un pochino più indietro perché siamo troppo vicini?" chiede la cassiera. "Zitta, faccia il suo lavoro faccia di scimmia. Se non le sta bene dove sto, torni al suo Paese" è la risposta della cliente. Siamo a Livorno, in fila alla cassa di un supermercato Coop di Livorno, al Parco Levante, in una normale mattina di febbraio. Solo che quello che è accaduto non è affatto normale, ma solo il milionesimo episodio "isolato" di razzismo e discriminazione nel nostro Paese. A subirlo è una donna di 56 anni di origini dominicane, una lavoratrice, una cittadina come tanti, residente da anni in città, con quel piccolo, trascurabile, dettaglio che diventa – nella mente malata di alcuni – marchio d'infamia, oggetto d'insulto, seme dell'odio.

