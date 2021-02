Giulia De Lellis, il cambio look lascia senza parole: mai vista così – VIDEO (Di venerdì 12 febbraio 2021) La nota influencer romana Giulia De Lellis, ha stupito tutti con un cambio look mozzafiato nel suo ultimo post di Instagram. La frizzantissima blogger Giulia de Lellis ha oramai abituato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 12 febbraio 2021) La nota influencer romanaDe, ha stupito tutti con unmozzafiato nel suo ultimo post di Instagram. La frizzantissima bloggerdeha oramai abituato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

tuttopuntotv : Giulia De Lellis condurrà Love Island, il nuovo programma in onda su Discovery - erika_b89 : Ma Laura Frenna coetanea di Giulia De Lellis, perché sembra sua madre? #uominiedonne - annapellecchia4 : RT @c_semeraro: Spero solo che sia un televoto come quello di Giulia De Lellis che loro pensavano fosse per l' eliminazione , in modo da no… - Emily46559275 : RT @c_semeraro: Spero solo che sia un televoto come quello di Giulia De Lellis che loro pensavano fosse per l' eliminazione , in modo da no… - itsmc17 : RT @c_semeraro: Spero solo che sia un televoto come quello di Giulia De Lellis che loro pensavano fosse per l' eliminazione , in modo da no… -