Giulia De Lellis festeggia con un abito meraviglioso e poi la cena romantica (Foto)

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Sempre in continuo contatto con i suoi followerDe, è sempre più innamorata del suo Carlo Gussalli Beretta. Lecon l’bianco e poi la, per finire la serata il dolce di Cracco, un plumcake dal cuore rosso. E’ una vera favola d’amore quella che sta vivendoDe, chissà se tra i suoi desideri c’era anche questo sogno. Uno shootinggrafico di cui non può rivelare molto, lei che indossa un, sembra quasi unda sposa. Una principessa al Duomo di Milano: “Chi ha detto che non possiamo essere chi vogliamo, quando vogliamo, come vogliamo?! Avevo voglia di sentirmi una principessa in città!” scrive l’influencer ...

Createteviews : il trucco di Giulia de lellis pazzesco ?? mrdani certezza - Maria__Rando : Grazie Giulia De Lellis - Novella_2000 : Giulia De Lellis a cena da Carlo Cracco (nonostante il dpcm)? Arriva la spiegazione - zazoomblog : Giulia De Lellis inarrestabile non solo il film: clamorosa novità in arrivo - #Giulia #Lellis #inarrestabile #film… - IsaeChia : #GiuliaDeLellis sarà la conduttrice di un programma che parla d’amore: ecco quale #uominiedonne #gfvip -

... quando vogliamo, come vogliamo?! Avevo voglia di sentirmi una principessa in città!' scriveDepostando alcuni scatti in cui appare in un vaporoso abito bianco di tulle. Più che una ...Dopo che le sue due famose ex fidanzateDee Belen Rodriguez a settembre hanno annunciato l'inizio delle [?] L'articolo Andrea Iannone fotografato con la figlia di un famoso cantante. ...Sempre in continuo contatto con i suoi follower Giulia De Lellis, è sempre più innamorata del suo Carlo Gussalli Beretta. Le foto con l’abito bianco e poi la cena romantica, per finire la serata il do ...L'influencer ed ex corteggiatrice di "Uomini e Donne", Giulia De Lellis, potrebbe essere la conduttrice di un nuovo reality show ...