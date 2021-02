Giro prostituzione da 600 clienti mensili | sei arresti

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante stanno dando esecuzione ad un’ordinanza, che dispone la custodia cautelare aglidomiciliari, emesse dal GIP del Tribunale di Roma- su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 6 persone (di cui 5 di nazionalita’ cinese ed un italiano) ritenute responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, dei reati di istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della. I sei sono accusati di aver gestito, avario titolo, undiall’interno di 3 centri massaggi orientali, gestiti cittadini cinese e frequentati per lo piu’ da cittadini italiani. L’attivita’ investigativa, nata nel marzo 2017, e’ scaturita dalla necessita’ di fronteggiare il fenomeno criminale dello sfruttamento della ...

Ma il "family business" non si limitava solo alla tratta di esseri umani: il gruppo si occupava difatti stabilmente della organizzazione, del controllo, della redditività del