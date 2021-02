Giovanna Botteri: età, altezza, peso, origini, ex marito giornalista, figlia, padre giornalista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da anni Giovanna Botteri è uno dei pilastri del giornalismo televisivo, a tutto beneficio del servizio pubblico. E da altrettanto tempo entra nelle case degli italiani in collegamento dall’estero con analisi brillanti. È anche spesso ospite di programmi di informazione e approfondimento, forte della sua esperienza lunghissima, soprattutto oltre confine. Botteri è giornalista professionista dal 25 gennaio del 1990, iscritta all’ordine regionale del Friuli-Venezia Giulia, sua terra di origine. È lì, all’università di Trieste, che Giovanna Botteri si è laureata in Filosofia col massimo dei voti. Ma la sua formazione non si è fermata alla laurea: dopo ha conseguito un dottorato in Storia del cinema alla Sorbonne. Come direbbe qualcuno, il giornalismo ce l’ha nel sangue: ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da anniè uno dei pilastri del giornalismo televisivo, a tutto beneficio del servizio pubblico. E da altrettanto tempo entra nelle case degli italiani in collegamento dall’estero con analisi brillanti. È anche spesso ospite di programmi di informazione e approfondimento, forte della sua esperienza lunghissima, soprattutto oltre confine.professionista dal 25 gennaio del 1990, iscritta all’ordine regionale del Friuli-Venezia Giulia, sua terra di origine. È lì, all’università di Trieste, chesi è laureata in Filosofia col massimo dei voti. Ma la sua formazione non si è fermata alla laurea: dopo ha conseguito un dottorato in Storia del cinema alla Sorbonne. Come direbbe qualcuno, il giornalismo ce l’ha nel sangue: ...

