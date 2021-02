Giornata contro l’uso dei bambini soldato La storia di Sara | rapita per combattere

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021) “Quando ne sono uscita, le persone si rivolgevano a me e mi indicavano dicendo: ‘lei è una dei ‘bush kids’” - così vengono chiamati irapiti e costretti a- “Avevano paura di me, ma io non avrei mai fatto del male a nessuno”. Lo sguardo di, 15 anni, è rivolto verso il basso mentre rivive le prime settimane della fuga dal gruppo armato che l’hae poi usata, abusata e sfruttata per un anno. “Se non avessi vissuto questa esperienza, la mia mente sarebbe libera. Invece questo ricordo resterà per sempre dentro di me”.aveva 13 anni quando è stata: “una mattina, stavo andando al mercato con mio nipote, per vendere delle arance. Siamo stati fermati da tre uomini, senza uniformi, che ci hanno detto di seguirli nella boscaglia. Non sapevo chi ...