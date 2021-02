Gina Carano licenziata | su Twitter scatta il boicottaggio | “Cancel Disney Plus”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – Il fronte repubblicano degli utenti disi solleva contro il licenziamento della star di The Mandaloriandae Lucas Film per alcuni tweet «problematici» postati dall’attrice (leggi: tweet pro Trump e contro la dittatura del pensiero unico, una colpa imperdonabile per l’establishment hollywoodiano). I fan più conservatori dellanon sono stati con le mani in mano e hanno quindi lanciato una campagna didel canale con l’hashtag #la), fino a poche ore fa trending sunegli Stati Uniti....

ShooterHatesYou : Cancel Culture: Gina Carano allontanata da The Mandalorian - Postfin : RT @IlPrimatoN: 'E' ora di smetterla di dare soldi a queste aziende' - GianniCestra69 : RT @IlPrimatoN: 'E' ora di smetterla di dare soldi a queste aziende' - vendutoschifoso : RT @IlPrimatoN: 'E' ora di smetterla di dare soldi a queste aziende' - vrf_rotondo : Gina Carano = Millennial Kevin Sorbo -

Ultime Notizie dalla rete : Gina Carano

Sky Tg24

L'ultima è. L'attrice di The Mandalorian è stata licenziata dalla serie Disney+ per tweet 'inappropriati'. "Gli ebrei sono stati picchiati per le strade non dai soldati nazisti, ma dai loro vicini. ...Secondo Ted Cruz , senatore repubblicano del Texas, l'attrice, licenziata da Lucasfilm e quindi esclusa da The Mandalorian e dall'universo di Star Wars, rappresenta una vittima della cancel culture , conosciuta anche come cultura della cancellazione.Dopo al licenziamento di Gina Carano i fan della serie The Mandalorian vogliono che sia Lucy Lawless la nuova interprete di Cara Dune.Ted Cruz ha definito Gina Carano una vittima della cancel culture dopo che questa è stata licenziata da Lucasfilm ed esclusa da The Mandalorian. Secondo Ted Cruz, senatore repubblicano del Texas, l'at ...