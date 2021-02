Gina Carano dopo il licenziamento della Disney | Realizzerò un nuovo film | ora sono più libera che mai

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L'attrice, licenziata dae Lucas, ha annunciato che si occuperà di unprogetto collaborando con The Daily Wire.ha annunciato al sito The Daily Wire il suo prossimo progettoilda parteLucas. L'attrice ha infatti sottolineato che si sente particolarmentee non ha intenzione di essere "cancellata". L'ex interprete di Cara Dune in The Mandalorian ha sottolineato: "The Daily Wire mi sta aiutando a realizzare uno dei miei sogni: sviluppare e produrre il mio. Ho pianto e ho ricevuto risposta alle mie preghiere".ha dichiarato: "Sto inviando un ...

3cinematographe : #TheMandalorian, #GinaCarano dopo il licenziamento: 'È una mafia totalitaria' - MegaNerd__ : Nella prossima stagione di #TheMandalorian non rivedremo #GinaCarano, licenziata a causa delle sue controverse dich… - RacheleTina : #Pietro #Wanda #Darcy #WandaVision #SPOILERS #Cara Dune #Spoiler #GinaCarano #Gina Carano #FireGinaCarano… - Libiss : Leggete il motivo per cui un'attrice protagonista del cast di 'Mandalorian' è stata LICENZIATA . Siamo arrivati al… - JrmieJ : BUFFY contre le vampire JOSS WHEDON, Mandalorian vire GINA CARANO, scandale au CNC -

, star di The Mandalorian, è stata licenziata dalla Lucasfilm per i suoi 'inaccettabili' post sui social media. I produttori della serie di Star Wars disponibile su Disney+, che lo scorso ...L'ultima è. L'attrice di The Mandalorian è stata licenziata dalla serie Disney+ per tweet 'inappropriati'. "Gli ebrei sono stati picchiati per le strade non dai soldati nazisti, ma dai loro vicini. ...L'attrice Gina Carano, licenziata da Disney e Lucasfilm, ha annunciato che si occuperà di un nuovo progetto collaborando con The Daily Wire. Gina Carano ha annunciato al sito The Daily Wire il suo pro ...Gina Carano, attrice di The Mandalorian, si è sfogata dopo il licenziamento dalla Disney e da Lucasfilm, parlando di "mafia totalitaria".