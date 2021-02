GFVip 5, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando contro Maria Teresa Ruta: tensione alle stelle (Di venerdì 12 febbraio 2021) La tensione all’interno del Grande Fratello Vip è alle stelle. Dopo quasi cinque mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia i “Vipponi” sono arrivati al limite delle loro forze. Basta un banale motivo per far scattare una vera e propria guerra tra coinquilini. Anche il rapporto pacifico dei mesi scorsi tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta al GFVip 5 sembra essere arrivato al capolinea. Dopo aver scoperto di essere stata nominata da Zorzi, Maria Teresa si è offesa e questa cosa ha portato a dei piccoli contrasti tra i due “ex” amici. Cosa accadrà questa sera in puntata? La Ruta potrebbe ricambiare il favore a Zorzi. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Laall’interno del Grande Fratello Vip è. Dopo quasi cinque mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia i “Vipponi” sono arrivati al limite delle loro forze. Basta un banale motivo per far scattare una vera e propria guerra tra coinquilini. Anche il rapporto pacifico dei mesi scorsi traal5 sembra essere arrivato al capolinea. Dopo aver scoperto di essere stata nominata dasi è offesa e questa cosa ha portato a dei piccoli contrasti tra i due “ex” amici. Cosa accadrà questa sera in puntata? Lapotrebbe ricambiare il favore a. Leggi anche ...

GrandeFratello : I grandi successi di Al Bano e Romina Power interpretati da Tommaso e Stefania sono tutto quello di cui avete bisog… - fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - _Melaninpoppin_ : RT @tataranni_imma: ??RITWITTATE MTR in 5 mesi 50 sorprese Zenga in 1 mese 7 sorprese Tommaso-Stefania-Dayane in 5 mesi 2/3 sorprese Tom… - CRAZY4Oppini_ : Tommaso ha finalmente aperto gli occhi sulla fata e la sua falsa memoria addirittura si permette di inventare una m… - xlavigneismine : RT @Steffy96554979: È proprio vero che Stefania e Tommaso si appartengono a vicenda. MTR con loro non c'entra proprio niente, dispiace solo… -