GF Vip, Selvaggia Roma sgancia una bomba su Andrea Zelletta: ecco cosa che non gli ha mai detto (VIDEO) (Di venerdì 12 febbraio 2021) La produzione del GF Vip ha deciso di far cimentare i ragazzi nella rappresentazione di un programma condotto da Tommaso Zorzi chiamato GF Late Show. In uno degli appuntamenti è stata intervistata Selvaggia Roma, la quale ha fatto delle confessioni inedite su Andrea Zelletta. L’influencer si è trovata a rispondere ad alcune delle domande più cattive formulate dagli utenti di Twitter. Tra di loro, una in particolare ha generato parecchio sgomento. Un telespettatore ha chiesto alla ragazza di svelare ad un concorrente una cosa mai rivelata prima. Selvaggia Roma e l’interesse per Andrea Zelletta Selvaggia Roma, ospite del GF Late Show, ha fatto una confessione su Andrea ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 12 febbraio 2021) La produzione del GF Vip ha deciso di far cimentare i ragazzi nella rappresentazione di un programma condotto da Tommaso Zorzi chiamato GF Late Show. In uno degli appuntamenti è stata intervistata, la quale ha fatto delle confessioni inedite su. L’influencer si è trovata a rispondere ad alcune delle domande più cattive formulate dagli utenti di Twitter. Tra di loro, una in particolare ha generato parecchio sgomento. Un telespettatore ha chiesto alla ragazza di svelare ad un concorrente unamai rivelata prima.e l’interesse per, ospite del GF Late Show, ha fatto una confessione su...

