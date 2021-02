GF Vip: Facchinetti ha rifiutato Giulia Salemi? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Francesco Facchinetti nell’ultima puntata di “Casa Chi” ha parlato di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Il conduttore, ha rivelato che la bella italo persiana in più di un’occasione gli aveva chiesto di lavorare insieme, e lui aveva sempre risposto di no! “Casa Chi” è diventato un appuntamento immancabile in cui scoprire novità e curiosità sui protagonisti del Grande Fratello Vip. Nell’ultima puntata del talk show tra i vari Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Francesconell’ultima puntata di “Casa Chi” ha parlato di Tommaso Zorzi e. Il conduttore, ha rivelato che la bella italo persiana in più di un’occasione gli aveva chiesto di lavorare insieme, e lui aveva sempre risposto di no! “Casa Chi” è diventato un appuntamento immancabile in cui scoprire novità e curiosità sui protagonisti del Grande Fratello Vip. Nell’ultima puntata del talk show tra i vari Articolo completo: dal blog SoloDonna

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #FrancescoFacchinetti rivela chi, secondo lui, uscirà vincitore nello ‘scontro’ tra #TommasoZorzi e… - zazoomblog : Francesco Facchinetti su Tommaso Zorzi: “Non vincerà il GF Vip ma…” - #Francesco #Facchinetti #Tommaso - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Facchinetti su Zorzi: 'Non vincerà il reality, ma trarrà profitti' - infoitcultura : “Giulia Salemi voleva lavorare con me e le ho detto di no!”, il retroscena di Facchinetti prima del GF Vip - zazoomblog : “Giulia Salemi voleva lavorare con me e le ho detto di no!” il retroscena di Facchinetti prima del GF Vip - #“Giul… -