GF Vip | Cristiano Malgioglio infiamma lo studio | duro attacco a Maria Teresa Ruta

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip tiene banco la crisi nel rapporto tra Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e. I primi due hanno infatti mosso alcuni dubbi sull’autenticità della, che non viene vista di buon occhio nemmeno da un ex concorrente:. In un acceso dibattito in, il paroliere attacca la conduttrice senza mezzi termini.sotto scacco, negli scorsi giorni, ha ricevuto alcune critiche al Grande Fratello Vip per i suoi comportamenti considerati inautentici. A muoverle questa accusa sono nientemeno che Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, vere e proprie colonne nell’esperienza della conduttrice e ...