GF Vip 5 | trentanovesima puntata in diretta – I fratelli Zenga incontrano il padre | Stefania e Tommaso vs Maria Teresa | Orlando vs Salemi | faccia a faccia Ruta-Malgioglio | l’eliminato

(Di venerdì 12 febbraio 2021)- GF Vip 5 (US Endemol Shine) Il Grande Fratello Vip 5 arriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso della serata. Grande Fratello Vip 5: anticipazioniInsu Canale 5, a partire dalle 21.40 circa, Alfonso Signorini conduce ladel Grande Fratello Vip 5. Con lui in studio gli opinionisti Pupo e Antonella Elia, insieme ai concorrenti eliminati. La serata sarà caratterizzata dalla “reunion” degli: Andrea e il fratello ...

fabiofabbretti : Stasera al #GFVIP: i fratelli Zenga incontrano il padre, Stefania e Tommaso vs Maria Teresa, Orlando vs Salemi, fac… - SocialArtistOF : Questa sera, nuovo appuntamento con #GFVip! Nella casa torna #WalterZenga, che incontrerà entrambi i figli Andrea… - UnDueTreBlog : Grande Fratello Vip 5 – Trentanovesima puntata del 12 febbraio 2021 – -

Ultime Notizie dalla rete : Vip trentanovesima

DavideMaggio.it

Il GFVip torna venerdì 12 febbraio Il Grande Fratellotorna con lapuntata venerdì 12 febbraio in prima serata su Canale 5. Dovremo aspettare la serata di venerdì per scoprire chi ...Il GFVip torna venerdì 12 febbraio Il Grande Fratellotorna con lapuntata venerdì 12 febbraio in prima serata su Canale 5. Dovremo aspettare la serata di venerdì per scoprire chi ...Le immagini della tronista di Uomini e Donne, entrata in trasmissione a febbraio 2021. 30 anni, proviene da Sapri ed è orgogliosa delle sue forme curvy: “Si può dimagrire ma non diventare simpatici”.Alessia Zelletta vince la timidezza ed entra nella casa del Grande Fratello Vip 5 per conquistare l'uomo dei suoi sogni: Andrea Zenga.