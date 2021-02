GF Vip 5, trentanovesima puntata in diretta – Eliminata Maria Teresa Ruta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Signorini - GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 arriva alla trentanovesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso della serata. Grande Fratello Vip 5: la diretta minuto per minuto della trentanovesima puntata 21.47: Breve anteprima. Maria Teresa vs tutti 21.50: Signorini è al centro dello studio, anticipa i temi caldi della puntata e si collega con i ‘vipponi’. Si parla di Maria Teresa, che dopo l’incontro con Francesco Baccini è accusata di aver raccontato falsità. “Quando c’è un confronto e vengono fuori due verità opposte ci ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Signorini - GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 arriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso della serata. Grande Fratello Vip 5: laminuto per minuto della21.47: Breve anteprima.vs tutti 21.50: Signorini è al centro dello studio, anticipa i temi caldi dellae si collega con i ‘vipponi’. Si parla di, che dopo l’incontro con Francesco Baccini è accusata di aver raccontato falsità. “Quando c’è un confronto e vengono fuori due verità opposte ci ...

