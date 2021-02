‘Gf Vip 5’, Selvaggia Roma pronta al debutto nel mondo del cinema: ecco dove vedremo l’ex gieffina (Di venerdì 12 febbraio 2021) Selvaggia Roma è pronta per debuttare come attrice. l’ex concorrente del Gf Vip 5 aveva già rivelato nella Casa più spiata d’Italia che, una volta terminata la sua esperienza nel reality, avrebbe voluto buttarsi sulla recitazione. Detto, fatto. Selvaggia proprio in questi giorni è stata a Napoli per iniziare le riprese del docu-film Napule, diretto da Enzo Castellari. Sembrerebbe quindi che la bella Romana voglia buttarsi alle spalle il suo passato di partecipante di reality, prima a Temptation Island col suo ex Francesco Chiofalo e qualche mese fa al Gf, dove però ieri è rientrata per partecipare al Gf Late Show. All’alba della sua prima esperienza nel mondo della recitazione, Selvaggia dice addio al nome d’arte e torna al suo vero ... Leggi su isaechia (Di venerdì 12 febbraio 2021)per debuttare come attrice.concorrente del Gf Vip 5 aveva già rivelato nella Casa più spiata d’Italia che, una volta terminata la sua esperienza nel reality, avrebbe voluto buttarsi sulla recitazione. Detto, fatto.proprio in questi giorni è stata a Napoli per iniziare le riprese del docu-film Napule, diretto da Enzo Castellari. Sembrerebbe quindi che la bellana voglia buttarsi alle spalle il suo passato di partecipante di reality, prima a Temptation Island col suo ex Francesco Chiofalo e qualche mese fa al Gf,però ieri è rientrata per partecipare al Gf Late Show. All’alba della sua prima esperienza neldella recitazione,dice addio al nome d’arte e torna al suo vero ...

