'Gf Vip 5', Carlotta Dell'Isola svela perché è rimasta delusa da Stefania Orlando (Di venerdì 12 febbraio 2021) E' durata poco l'avventura di Carlotta Dell'Isola al Grande Fratello Vip 5, ma si è conclusa con un bellissima proposta di matrimonio da parte del fidanzato Nello Sorrentino, con il quale quest'estate aveva partecipato a Temptation Island mettendosi in luce per il suo carattere bello peperino. Un aspetto questo che invece non è emerso dentro la Casa più spiata d'Italia non aveva nessun sentimento da proteggere. Carlotta seppur in poco tempo ha comunque creato dei legami importanti, in particolar modo con Samantha De Grenet, Dayane Mello, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò che – come ha rivelato rispondendo ad alcune domande su Instagram – spera di rivedere anche dopo la fine del reality show insieme anche a Tommaso Zorzi. L'ex gieffina non ha invece ancora digerito la nomination da parte di Andrea Zenga, a proposito del quale in ...

