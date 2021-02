Gestione illecita di rifiuti | denunciato amministratore di un’azienda

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino, a seguito di attività di controllo al corpo idrico “Regi Lagni”, hannol’unico didi Avella, ritenuto responsabile di “di”. Nello specifico, all’esito del controllo i Carabinieri hanno riscontrato delle difformità in merito alladeiprodotti dalla medesima azienda. In particolare è stata accertata l’assenza di griglie e della vasca di raccolta delle soluzioni acquose di scarto prodotte dalla lavorazione. Inoltre, a fronte di ininterrotta lavorazione, sebbene l’ultimo smaltimento sarebbe avvenuto circa otto mesi addietro, in azienda non erano stoccatidella ...