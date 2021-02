Germania, sventato attentato terroristico con armi chimiche (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si è avuta nelle scorse ore da parte della polizia tedesca, la conferma dell'operazione antiterrorismo avvenuta tra il 6 e l'8 febbraio 2021 in Germania, Polonia e Danimarca che ha evitato un possibile attacco terroristico dello Stato islamico in Europa. Grazie ad una soffiata ricevuta da un Pese amico, ed alla stretta collaborazione tra l'intelligence tedesca e il "Politiets Efterretningstjeneste" (PET) i servizi segreti danesi, sono state arrestate sette persone mentre altre cinque sono state interrogate e restano tuttora indagate dall'ufficio del procuratore generale di Naumburg (Land della Sassonia-Anhalt) per "tentativo di attentato terroristico e minaccia alla sicurezza dello Stato". Tra i sette fermati ci sono anche due fratelli siriani arrivati in Germania come rifugiati, nel quale domicilio ... Leggi su panorama (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si è avuta nelle scorse ore da parte della polizia tedesca, la conferma dell'operazione antiterrorismo avvenuta tra il 6 e l'8 febbraio 2021 in, Polonia e Danimarca che ha evitato un possibile attaccodello Stato islamico in Europa. Grazie ad una soffiata ricevuta da un Pese amico, ed alla stretta collaborazione tra l'intelligence tedesca e il "Politiets Efterretningstjeneste" (PET) i servizi segreti danesi, sono state arrestate sette persone mentre altre cinque sono state interrogate e restano tuttora indagate dall'ufficio del procuratore generale di Naumburg (Land della Sassonia-Anhalt) per "tentativo die minaccia alla sicurezza dello Stato". Tra i sette fermati ci sono anche due fratelli siriani arrivati income rifugiati, nel quale domicilio ...

