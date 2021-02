GERMANIA, RAPPORTO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DENUNCIA “UN FALSO ALLARME GLOBALE”. TRABALLA IL CASTELLO DI CARTE (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il governo federale tedesco e i media mainstream sono impegnati nel controllo dei danni dopo un RAPPORTO trapelato dal MINISTERO degli interni che sfida la narrativa Corona consolidata.Alcuni dei passaggi chiave del RAPPORTO sono: La pericolosità del Covid-19 è stata sopravvalutata: probabilmente in nessun momento il pericolo rappresentato dal nuovo virus è andato oltre il livello normale. Le persone che muoiono di Corona sono essenzialmente quelle che morirebbero statisticamente quest’anno, perché sono arrivate alla fine della loro vita e il loro corpo indebolito non può più far fronte allo stress quotidiano casuale (compresi i circa 150 virus attualmente in circolazione). In tutto il mondo, entro un quarto di anno, non ci sono stati più di 250.000 decessi per Covid-19, rispetto a 1,5 milioni di decessi 25.100 in ... Leggi su databaseitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il governo federale tedesco e i media mainstream sono impegnati nel controllo dei danni dopo untrapelato daldegli interni che sfida la narrativa Corona consolidata.Alcuni dei passaggi chiave delsono: La pericolosità del Covid-19 è stata sopravvalutata: probabilmente in nessun momento il pericolo rappresentato dal nuovo virus è andato oltre il livello normale. Le persone che muoiono di Corona sono essenzialmente quelle che morirebbero statisticamente quest’anno, perché sono arrivate alla fine della loro vita e il loro corpo indebolito non può più far fronte allo stress quotidiano casuale (compresi i circa 150 virus attualmente in circolazione). In tutto il mondo, entro un quarto di anno, non ci sono stati più di 250.000 decessi per Covid-19, rispetto a 1,5 milioni di decessi 25.100 in ...

ClaudioMilia1 : RT @dlfabbri: Seconda puntata del mio approfondimento per @limesonline dedicata a cosa farà la Germania (2/2) (Quale rapporto con Cina e R… - andrea_zuddas : RT @dlfabbri: Seconda puntata del mio approfondimento per @limesonline dedicata a cosa farà la Germania (2/2) (Quale rapporto con Cina e R… - occhifuggenti : RT @dlfabbri: Seconda puntata del mio approfondimento per @limesonline dedicata a cosa farà la Germania (2/2) (Quale rapporto con Cina e R… - m_lanzi : RT @dlfabbri: Seconda puntata del mio approfondimento per @limesonline dedicata a cosa farà la Germania (2/2) (Quale rapporto con Cina e R… - LuigiCardamone2 : RT @dlfabbri: Seconda puntata del mio approfondimento per @limesonline dedicata a cosa farà la Germania (2/2) (Quale rapporto con Cina e R… -