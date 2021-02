Genoa, Zajc: «Lavoriamo per migliorare, abbiamo qualità inespresse» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Miha Zajc ha parlato della stagione del Genoa e dell’ottimo momento della squadra Miha Zajc, centrocampista offensivo del Genoa, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato della stagione dei rossoblù e dell’ottimo momento che stanno vivendo. «Non possiamo commettere errori: si fa presto a salire come a tornare indietro. Prestazioni e risultati fanno crescere la fiducia, e fanno bene alle consapevolezze che si acquisiscono. Dobbiamo continuare a lavorare tanto, puntiamo a migliorare giorno per giorno. abbiamo qualità inespresse, oltre a margini importanti. Vogliamo sfruttare il tempo a disposizione, con quasi tutto il girone di ritorno da giocare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mihaha parlato della stagione dele dell’ottimo momento della squadra Miha, centrocampista offensivo del, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato della stagione dei rossoblù e dell’ottimo momento che stanno vivendo. «Non possiamo commettere errori: si fa presto a salire come a tornare indietro. Prestazioni e risultati fanno crescere la fiducia, e fanno bene alle consapevolezze che si acquisiscono. Dobbiamo continuare a lavorare tanto, puntiamo agiorno per giorno., oltre a margini importanti. Vogliamo sfruttare il tempo a disposizione, con quasi tutto il girone di ritorno da giocare». Leggi su Calcionews24.com

