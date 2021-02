Genoa, Ballardini ha la ricetta per il Torino: “Qualità, serietà e spessore umano…” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non vuole chiudere il buon momento il Genoa di Davide Ballardini che domani, sabato 13 febbraio, se la vedrà in quel di Torino contro i granata di mister Nicola per la 22^ giornata di Serie A. Vero e proprio scontro salvezza per le due formazioni. Il mister del Grifone ha presentato la gara rispondendo alle domande della stampa su Genoa Channel.Torino-Genoa, parla Ballardinicaption id="attachment 1069491" align="alignnone" width="759" Ballardini, getty Images/caption"La gara contro il Torino? Dobbiamo affrontarla come tutte la partita che il Genoa ha giocato fino ad ora: con le Qualità, la serietà, lo spessore umano e tecnico che il Genoa ha mostrato ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non vuole chiudere il buon momento ildi Davideche domani, sabato 13 febbraio, se la vedrà in quel dicontro i granata di mister Nicola per la 22^ giornata di Serie A. Vero e proprio scontro salvezza per le due formazioni. Il mister del Grifone ha presentato la gara rispondendo alle domande della stampa suChannel., parlacaption id="attachment 1069491" align="alignnone" width="759", getty Images/caption"La gara contro il? Dobbiamo affrontarla come tutte la partita che ilha giocato fino ad ora: con le, la, loumano e tecnico che ilha mostrato ...

