Gazzetta: Adl non vuole pagare un altro allenatore, spera di arrivare a fine stagione con Gattuso (Di venerdì 12 febbraio 2021) Difficile che ci sia un cambio in corsa, sulla panchina del Napoli. Sono tanti i nomi che si susseguono in un giro vorticoso di sostituti per il posto di Gattuso, ma la verità, scrive la Gazzetta dello Sport, è che De Laurentiis spera di arrivare a fine stagione con il tecnico, perché non ha intenzione di pagare un altro allenatore. "Il presidente mercoledì sera è sceso dopo la partita negli spogliatoi a Bergamo per salutare la squadra. Ma la freddezza dell'intero ambiente, in tutte le componenti, si tagliava a fette. Così è difficile rimettere in sesto la barca, a prescindere da chi sarà l'allenatore. Sì perché al di là di nomi altisonanti fatti trapelare, la realtà racconta che De Laurentiis nel momento di grande ...

