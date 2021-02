Gazzelle suona di notte a Piazza del Popolo e lancia il nuovo disco | “OK”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L’attesa è finita: è da oggi fuori OK (Maciste Dischi/Artist First), ile terzo album di, disponibile nei negozi fisici in formato CD e vinile e su tutte le piattaforme streaming e digitali. Ieri seraha regalato ai fan grandissime emozioni, con un live acustico, trasmesso sulla sua pagina Instagram, di “GBTR” – branoto in anteprima e contenuto nel– in unadela Roma bellissima quanto deserta. Ok: la tracklist delalbum diIl terzo album divede anche la collaborazione con un altro artista, tra i più talentuosi e seguiti degli ultimi anni, tha Supreme. Ecco la tracklist di Ok, con 11 brani tra cui un featuring e i 4 singoli che hanno anticipato ...

'OK' (Maciste Dischi/Artist First), è il nuovo e terzo album di Gazzelle, disponibile nei negozi fisici in formato CD e vinile e su tutte le piattaforme streaming e digitali. Ieri sera Gazzelle ha regalato ai fan grandissime emozioni con un live acustico. A Milano è partita la caccia al tesoro per scovare nei luoghi simbolo della città il nuovo album di Gazzelle. L'artista romano ha disseminato il capoluogo lombardo dei vinili del suo ultimo progetto.