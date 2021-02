Gattuso-Napoli | ha senso proseguire così fino a fine stagione?

sscnapoli : La SSC Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esiste… - pisto_gol : Il Napoli, per anni uno spettacolo calcistico, un capolavoro di lavoro e idee, oggi è un insieme di individualità s… - Gazzetta_it : #NapoliAtalanta, #Gattuso: 'Un'altra squadra avrebbe preso 4 o 5 gol' - axadletm : #sports Gennaro Gattuso mise Andrea Pirlo? Mot Napoli by axadle - cmercatoweb : ??#Napoli, #Spalletti più vicino, domani tiferà #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso Napoli

... un pensiero sulla situazione di, da tempo messo "in discussione" alla guida del. "Per un presidente valutare un esonero è difficile da ogni punto di vista, sia umano che ...Dalle parole del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo alla vigilia della sfida coldia quelle del tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia dello Spezia. Ma anche City - Tottenham, l'argento dell'Italia ai mondiali di snowboard e la qualifica di Djokovic e Thiem ...Napoli-Juventus è in programma per sabato 13 febbraio ... Il tecnico ha anche commentato la difficile situazione di Gattuso. Il tecnico infatti è a rischio esonero e una sconfitta contro la Juventus ...L’andata di questa sfida non ha ancora una collocazione sul calendario e da ottobre in avanti è stato un crescendo di polemiche. Alla fine Napoli e Juve si sono affrontate per la prima volta a gennaio ...