GameStop avrebbe potuto guadagnare molto dall' aumento del prezzo delle azioni ma i regolamenti USA lo hanno impedito

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 12 febbraio 2021)pagare centinaia di milioni di dollari di debiti capitalizzando quanto accaduto di recente in borsa, ma istatunitensi glidi farlo. Questo secondo fonti vicine alla questione cheparlato con Reuters, che ha affermato che la catena di vendita al dettaglio ha esaminato la possibilità di vendere alcunesue. A dicembre si era persino registrata presso la US Securities and Exchange Commission per vendereper un valore di $ 100 milioni, ma ha deciso di non esercitare questa opzione. Secondo quanto riferito,ha deciso che ifinanziari impedivano alla società di vendere...