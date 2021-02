Gaich | Iago Falque e la mini-crisi | le parole di Oreste Vigorito

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNell’immediato pre-partita di Bologna-Benevento è toccato apresentare la sfida parlando del momento della sua squadra. Tra i temi affrontati ladi risultati della Strega, l’atteso apporto die del nuovo arrivo– era ed è per noi un acquisto importante, non lo scopro io. Purtroppo ad oggi ha giocato si e no due partite, speriamo di vederlo come lo hanno visto anche le altre piazza in cui ha giocato. Mi auguro che da stasera riuscirà a mostrare anche a noi quelle qualità.– Non mi fa strano sentir parlare diin riferimento a noi. Fino a qualche mese fa abbiamo fatto un grande ...