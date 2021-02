Freedom – Oltre il confine | anticipazioni puntata in onda il 12 febbraio su Italia 1

GruppoIeC : La trasmissione Freedom-Oltre i confini venerdì fa tappa nel bosco dei Giganti della Sila - - Strill_it : La nuova puntata di “Freedom – oltre il confine” tornerà ad esplorare la Calabria - DietrolaNotizia : “Freedom – Oltre il Confine” venerdì su Italia1 - ellellevercillo : RT @LameziaClick: Venerdì 12 febbraio le telecamere di 'Freedom - Oltre il confine' entreranno nella Riserva dei Giganti della Sila https:/… - ale81cs : RT @CosenzaPage: Venerdì 12 febbraio le telecamere di 'Freedom - Oltre il confine' entreranno nella Riserva dei Giganti della Sila - - ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Freedom Oltre

[CS] Sesto appuntamento con l'edizione 2021 diil confine , in onda venerdì 12 febbraio , in prima serata, su Italia 1. Il programma di Roberto Giacobbo racconta i luoghi più interessanti e sorprendenti del nostro Paese e del mondo.La sesta puntata della nuova stagione di "il confine " , programma di Roberto Giacobbo, che andrà in onda venerdì 12 febbraio su Italia1 a partire dalle 21,25 tornerà ad esplorare la Calabria. Le telecamere di Giacobbo, ...Freedom - Oltre il confine anticipazioni puntata stasera su Italia 1 di venerdì 12 febbraio 2021. Dove in streaming online, repliche nuove.Per la prima serata in tv, venerdì 12 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Il cantante mascherato”. Il programma prevede la partecipazione di 9 celebrità che si esibiscono in performance canor ...