«Francis and The Godfather»: Gyllenhaal, Moss e Isaac celebrano «Il Padrino» (Di venerdì 12 febbraio 2021) In occasione dei 49 anni che Il Padrino, il capolavoro di Francis Ford Coppola, compirà nel 2021, Hollywood si rimbocca le maniche e decide di omaggiare la ricorrenza attraverso due progetti: la serie tv The Offer con Armie Hammer e il film Francis & The Godfather diretto da Barry Levinson e dedicato proprio alla lavorazione della pellicola che nel 1973 vinse tre Oscar, incluso quello per il miglior film e per il miglior attore protagonista a Marlon Brando. Al progetto, sul quale Levinson sta lavorando da tempo insieme allo sceneggiatore Andrew Farotte, faranno parte Elisabeth Moss, che presterà il volto a Eleonor, la moglie di Coppola, Jake Gyllenhaal, che interpreterà il produttore Robert Evans scomparso nel 2020, e Oscar Isaac, che vestirà proprio i panni del regista. https://twitter.com/DEADLINE/status/1359533711159685123 Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 febbraio 2021) In occasione dei 49 anni che Il Padrino, il capolavoro di Francis Ford Coppola, compirà nel 2021, Hollywood si rimbocca le maniche e decide di omaggiare la ricorrenza attraverso due progetti: la serie tv The Offer con Armie Hammer e il film Francis & The Godfather diretto da Barry Levinson e dedicato proprio alla lavorazione della pellicola che nel 1973 vinse tre Oscar, incluso quello per il miglior film e per il miglior attore protagonista a Marlon Brando. Al progetto, sul quale Levinson sta lavorando da tempo insieme allo sceneggiatore Andrew Farotte, faranno parte Elisabeth Moss, che presterà il volto a Eleonor, la moglie di Coppola, Jake Gyllenhaal, che interpreterà il produttore Robert Evans scomparso nel 2020, e Oscar Isaac, che vestirà proprio i panni del regista. https://twitter.com/DEADLINE/status/1359533711159685123

AlbeNespoli : RT @TolkienItalia: #AccaddeOggiTolkien 10 febbraio 1946: il figlio maggiore di Tolkien, John Francis, viene ordinato sacerdote nella Chi… - TolkienItalia : #AccaddeOggiTolkien 10 febbraio 1946: il figlio maggiore di Tolkien, John Francis, viene ordinato sacerdote nell… - Roc_and_Roll : RT @Paul_Burgin: #MarsHillBlog Post su Papa Francesco che nomina una donna al Sinodo dei vescovi #SuorNathalieBecquart #PapaFrancesco #Cris… - Sanguinaryopus : RT @yianniseinstein: Giulio Cesare Procaccini Madonna and Child with Sts Francis and Domini - pine20156 : RT @yianniseinstein: Giulio Cesare Procaccini Madonna and Child with Sts Francis and Domini -