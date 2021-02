Francesco Oppini sbotta contro Maria Teresa Ruta, poi sul GF Vip: “Gli autori mi avrebbero mangiato vivo” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Francesco Oppini è stato ospite della trasmissione radiofonica Turchesando ed ha parlato delle vicende del GF Vip e di alcuni concorrenti, specie di Maria Teresa Ruta. La veterana delle nomination è stata accusata di essere falsa e di creare appositamente delle dinamiche in casa per uno scopo ben preciso. L’ex gieffino ci è andato giù in modo parecchio pesante con la donna, ma nel corso dell’intervista ha parlato anche di altro. Tra i vari temi affrontati, ad esempio, è saltato fuori anche Tommaso Zorzi e l’opinionista sportivo ha fatto una confessione inedita. Lo sfogo contro Maria Teresa Ruta Nel corso della recente intervista rilasciata da Francesco Oppini a Turchese Baracchi, il protagonista si è ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 12 febbraio 2021)è stato ospite della trasmissione radiofonica Turchesando ed ha parlato delle vicende del GF Vip e di alcuni concorrenti, specie di. La veterana delle nomination è stata accusata di essere falsa e di creare appositamente delle dinamiche in casa per uno scopo ben preciso. L’ex gieffino ci è andato giù in modo parecchio pesante con la donna, ma nel corso dell’intervista ha parlato anche di altro. Tra i vari temi affrontati, ad esempio, è saltato fuori anche Tommaso Zorzi e l’opinionista sportivo ha fatto una confessione inedita. Lo sfogoNel corso della recente intervista rilasciata daa Turchese Baracchi, il protagonista si è ...

17Zanni : RT @uncledrew_5: In un mondo di Fulv10 Abb4t3 che scrivono articoli PIENI D’INVIDIA contro l’astro nascente della TV, siate Francesco Oppin… - twitta_sib : RT @uncledrew_5: In un mondo di Fulv10 Abb4t3 che scrivono articoli PIENI D’INVIDIA contro l’astro nascente della TV, siate Francesco Oppin… - GottardiCom : RT @cosmina_surugiu: Vi sblocco questo riccordo: L'Uselin De La Comare by Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Quanto mi mancano quei momenti… - BenedettaBona1 : RT @OppirlaZorzi: Non Francesco Maria Oppini che risponde all’articolo di Abbate contro Tommy con : “ Chi sarebbe Abbate???” - BenedettaBona1 : RT @tommizeta_: Quindi Francesco, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, userebbe Tommaso per popolarità, allo stesso tempo Tommaso, quel… -