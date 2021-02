Frana tra Vietri e Salerno: dieci giorni per la riapertura (VIDEO) (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – dieci giorni di tempo. Potrebbe essere questo il tempo necessario a ripristinare la viabilità sulla strada che da via Croce a Salerno conduce verso Vietri sul Mare. La notizia è stata diffusa durante il sopralluogo che si è tenuto questa mattina sul fronte franoso con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese ed il deputato salernitano Piero De Luca. Il sindaco Vincenzo Napoli ha riferito che nell’incontro che si è svolto ieri sera, presso la prefettura di Salerno, è stato assicurato da parte della società Autostrade Meridionali, a breve, il pedaggio gratuito in alcune ore della giornata sul ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi tempo. Potrebbe essere questo il tempo necessario a ripristinare la viabilità sulla strada che da via Croce aconduce versosul Mare. La notizia è stata diffusa durante il sopralluogo che si è tenuto questa mattina sul fronte franoso con il sindaco diVincenzo Napoli, il sindaco disul Mare, Giovanni De Simone, il presidente della provincia di, Michele Strianese ed il deputato salernitano Piero De Luca. Il sindaco Vincenzo Napoli ha riferito che nell’incontro che si è svolto ieri sera, presso la prefettura di, è stato assicurato da parte della società Autostrade Meridionali, a breve, il pedaggio gratuito in alcune ore della giornata sul ...

emergenzavvf : #Maltempo, intervento sul raccordo autostradale #Avellino-#Salerno, al km 28.600, per una frana che ha interessato… - TgrRaiTrentino : Riaprirà nel pomeriggio la #Gardesana orientale, interrotta da inizio gennaio per una grossa frana in località Temp… - positanonews : Vietri, il sindaco: “Vettore meccanico chiuso dopo la frana. Riapertura domani” tra le #news - positanonews : Amalfi: la vita dopo la frana. Reportage di Angela Mammato tra le #news - positanonews : Frana a Ravello, Di Martino: «Ricostruire? Difficile e costoso» tra le #news -