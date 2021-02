FQ New Generation, la nostra rubrica sulla nuova musica da tenere d’occhio: Valerio Mazzei, Matteo Romano e Santachiara (Di venerdì 12 febbraio 2021) Valerio Mazzei RACCONTA L’AMORE ADOLESCENZIALE “Lungotevere” è il terzo singolo di Valerio Mazzei che in molti conoscono per far coppia con l’amico Edoardo (in arte Sespo) su YouTube con il nome d’arte Valespo. Una canzone semplice e pop onesta, una ballad che racconta un amore – che poi è anche amicizia – che nasce e vive tra le vie di Roma, da qui il titolo “Lungotevere”. “È il racconto della mia prima storiella d’amore adolescenziale, la prima relazione, il primo appuntamento – racconta a FqMagazine -. La musica è quello che mi piace fare perché non devo obbligare nessuno a partecipare. Con Sespo siamo amici ma abbiamo anche interessi diversi. Sono abbastanza timido e la musica esprime quello che provo”. Giudizio: Aspirante popstar Voto: 7 Matteo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021)RACCONTA L’AMORE ADOLESCENZIALE “Lungotevere” è il terzo singolo diche in molti conoscono per far coppia con l’amico Edoardo (in arte Sespo) su YouTube con il nome d’arte Valespo. Una canzone semplice e pop onesta, una ballad che racconta un amore – che poi è anche amicizia – che nasce e vive tra le vie di Roma, da qui il titolo “Lungotevere”. “È il racconto della mia prima storiella d’amore adolescenziale, la prima relazione, il primo appuntamento – racconta a FqMagazine -. Laè quello che mi piace fare perché non devo obbligare nessuno a partecipare. Con Sespo siamo amici ma abbiamo anche interessi diversi. Sono abbastanza timido e laesprime quello che provo”. Giudizio: Aspirante popstar Voto: 7...

