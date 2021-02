Foto e video di minori in chat, 25 indagati a Catania (Di venerdì 12 febbraio 2021) PALERMO – Inchiesta con 25 indagati in provincia di Catania, tra cui 15 minorenni, per divulgazione di pornografia minorile e istigazione ad atti di pedofilia. Numerose le perquisizioni e i sequestri disposti dalla Procura distrettuale e dalla Procura per i minorenni del capoluogo etneo ed eseguiti dalla polizia postale nell’ambito di una operazione denominata ‘Borghetto’. Gli indagati hanno tutti un’età compresa tra i 14 e i 25 anni.Le indagini sono state svolte dalla polizia postale di Catania sotto la direzione del Centro nazionale contrasto pedo-pornografia on-line (Cncpo) del Servizio polizia postale e delle comunicazioni: a dare il via all’inchiesta è stata la denuncia della madre di un’adolescente che all’epoca aveva 16 anni: la donna era venuta a conoscenza dell’esistenza di due gruppi Whatsapp con 450 iscritti complessivamente, uno dei quali denominato ‘Borghetto’, un luogo di ritrovo abituale di ragazzi a Catania, in cui circolavano video e foto della figlia in posizioni sessualmente esplicite. La dona ha consegnato il cellulare della figlia alla polizia che ha avviato le indagini. Leggi su dire (Di venerdì 12 febbraio 2021) PALERMO – Inchiesta con 25 indagati in provincia di Catania, tra cui 15 minorenni, per divulgazione di pornografia minorile e istigazione ad atti di pedofilia. Numerose le perquisizioni e i sequestri disposti dalla Procura distrettuale e dalla Procura per i minorenni del capoluogo etneo ed eseguiti dalla polizia postale nell’ambito di una operazione denominata ‘Borghetto’. Gli indagati hanno tutti un’età compresa tra i 14 e i 25 anni.Le indagini sono state svolte dalla polizia postale di Catania sotto la direzione del Centro nazionale contrasto pedo-pornografia on-line (Cncpo) del Servizio polizia postale e delle comunicazioni: a dare il via all’inchiesta è stata la denuncia della madre di un’adolescente che all’epoca aveva 16 anni: la donna era venuta a conoscenza dell’esistenza di due gruppi Whatsapp con 450 iscritti complessivamente, uno dei quali denominato ‘Borghetto’, un luogo di ritrovo abituale di ragazzi a Catania, in cui circolavano video e foto della figlia in posizioni sessualmente esplicite. La dona ha consegnato il cellulare della figlia alla polizia che ha avviato le indagini.

