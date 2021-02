(Di venerdì 12 febbraio 2021) Elsadegli ultimi giorni, orala carta del. E in un servizio in onda ieri a Stasera Italia, alla Palombelli rivela: «Hochedi me»… È una Elsadouble face quella che appare in tv in questi giorni. Pulpito dal quale, ormai da giorni, e più del solito, attacca Matteosu tutti i fronti. Ieri sera, invece, protagonista di una vide intervista a Stasera Italia – il talk di politica e attualità, condotto da Barbara Palombelli su Rete 4 – ha calato la carta del vittimismo. Quella, per intenderci, sfoderata con le famose lacrime che hanno accompagnato il suo celebra annuncio ...

SusannaCeccardi : Dopo tutti i danni fatti, la Fornero, ha ancora il coraggio di parlare. Incredibile! - __WolfHeart__ : RT @SusannaCeccardi: Dopo tutti i danni fatti, la Fornero, ha ancora il coraggio di parlare. Incredibile! - Toni03890305 : RT @SusannaCeccardi: Dopo tutti i danni fatti, la Fornero, ha ancora il coraggio di parlare. Incredibile! - SecolodItalia1 : Fornero, dopo feroci attacchi prova il piagnisteo: “Ho sognato che Salvini parlava bene di me”… - SHIN_Fafnhir : @Lantidiplomatic @GhitaIacono Ed ora si accettano scommesse. Il massone che ha massacrato la Grecia (dopo averne tr… -

Riforma pensioni, aumentano anziché diminuire le difficoltà per i dipendenti statali che vogliono l'anticipo della loro liquidazione ...
Come fare la domanda di pensione per gli esodati. I moduli e le dichiarazioni da presentare insieme all'istanza entro il 2 marzo 2021.