Fondi | importante ritrovamento archeologico | rinvenuta porzione di un anfiteatro romano FOTO

(Di venerdì 12 febbraio 2021)rinvenimentoin via Mola Della Corte adove questa mattina, durante uno scavo iniziato il 2 febbraio, è venuta alla luce una, perfettamente conservata, di. La presenza della struttura, attestata in diverse fonti antiche e moderne, non aveva mai avuto riscontri tanto rilevanti quanto quelli arrivati oggi. Le fondazioni erano state individuate nel 2008 ma non era nota l’esatta posizione dell’; il rischio concreto, inoltre, era che, nell’arco degli ultimi duemila anni, tutto fosse andato completamente distrutto. Il terreno, ceduto da un privato al Comune diper consentire di avviare gli scavi coordinati dal delegato della Soprintendenza Francesco di Mario, soltanto questa mattina, ...

