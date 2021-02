Fognini-Caruso dopo Ibra-Lukaku, una rissa al giorno: delirio e insulti sul campo da tennis (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un battibecco come quello tra Lukaku e Ibra non è nuovo nel calcio. Lo stupore è per chi se ne è stupito, come se fosse la prima volta che due giocatori si beccano, come se non avessero mai visto un litigio. Forse il calcio è diventato uno sport più morbido, patinato ed educato negli ultimi anni, per più ragioni: gli sponsor, lo stile di gioco, le telecamere e il Var. I colpi proibiti che un tempo erano all'ordine del giorno, ora sono rari, e le risse, di conseguenza, non trovano la miccia per esplodere. Per questo, anche se restano nel campo verbale, sono accolte come fattacci di un altro mondo e ci si rimane su, per giorni e giorni, fino a oggi, fino a queste righe. È meno banale, nel calcio, uno scontro a distanza tra l'allenatore di una squadra e il presidente di un'altra. Non si vedono spesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un battibecco come quello tranon è nuovo nel calcio. Lo stupore è per chi se ne è stupito, come se fosse la prima volta che due giocatori si beccano, come se non avessero mai visto un litigio. Forse il calcio è diventato uno sport più morbido, patinato ed educato negli ultimi anni, per più ragioni: gli sponsor, lo stile di gioco, le telecamere e il Var. I colpi proibiti che un tempo erano all'ordine del, ora sono rari, e le risse, di conseguenza, non trovano la miccia per esplodere. Per questo, anche se restano nelverbale, sono accolte come fattacci di un altro mondo e ci si rimane su, per giorni e giorni, fino a oggi, fino a queste righe. È meno banale, nel calcio, uno scontro a distanza tra l'allenatore di una squadra e il presidente di un'altra. Non si vedono spesso ...

