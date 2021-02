Fiorentina, Ribery in dubbio: c’è l’alternativa contro la Sampdoria (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il nuovo infortunio di Franck Ribery complica i piani di Prandelli: già pronta l’alternativa in vista della sfida contro la Sampdoria La Fiorentina è ormai pronta ad affrontare il prossimo match di campionato che la vedrà protagonista a Genova contro la Sampdoria. Il nuovo stop per Franck Ribery complica i piani del tecnico Cesare Prandelli, certo fino a poche ore fa di affidarsi al talento del francese in attacco. L’ex allenatore di Genoa e Valencia avrebbe però già pronta una nuova arma da utilizzare con i blucerchiati: si tratta di Valentin Eysseric, già titolare nell’ultima gara di Serie A contro l’Inter. Difficile, invece, che il tecnico dei viola si affidi a uno tra Christian Kouame o al neo arrivato Aleksandr ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il nuovo infortunio di Franckcomplica i piani di Prandelli: già prontain vista della sfidalaLaè ormai pronta ad affrontare il prossimo match di campionato che la vedrà protagonista a Genovala. Il nuovo stop per Franckcomplica i piani del tecnico Cesare Prandelli, certo fino a poche ore fa di affidarsi al talento del francese in attacco. L’ex allenatore di Genoa e Valencia avrebbe però già pronta una nuova arma da utilizzare con i blucerchiati: si tratta di Valentin Eysseric, già titolare nell’ultima gara di Serie Al’Inter. Difficile, invece, che il tecnico dei viola si affidi a uno tra Christian Kouame o al neo arrivato Aleksandr ...

