Fiorentina, Milenkovic: “Ritorno contro la Samp? Mi mancava tanto il campo” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Il mio Ritorno in campo contro la Sampdoria? Sono molto contento perché anche se ho saltato solo una partita mi mancava tanto il campo e sono contento di poter dare una mano ai miei compagni”. Sono queste le parole di Nikola Milenkovic rivolte ai canali social della Fiorentina. Il club viola è riuscita ad avere a disposizione il difensore con una giornata di anticipo, rispetto alle due commutate inizialmente serbo (espulsione contro il Torino, ndr), grazie al ricorso vinto. Il Ritorno di Milenkovic “è importante per il ragazzo che ci teneva, ma anche per la squadra – ha commentato il responsabile dell’area tecnica viola, Dario Dainelli -. Le prossime tre partite sono fondamentali. ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Il mioinladoria? Sono molto contento perché anche se ho saltato solo una partita miile sono contento di poter dare una mano ai miei compagni”. Sono queste le parole di Nikolarivolte ai canali social della. Il club viola è riuscita ad avere a disposizione il difensore con una giornata di anticipo, rispetto alle due commutate inizialmente serbo (espulsioneil Torino, ndr), grazie al ricorso vinto. Ildi“è importante per il ragazzo che ci teneva, ma anche per la squadra – ha commentato il responsabile dell’area tecnica viola, Dario Dainelli -. Le prossime tre partite sono fondamentali. ...

sportface2016 : #Fiorentina Nikola #Milenkovic e la gioia di poter rientrare in campo con una giornata di anticipo - FiorentinaUno : ESCLUSIVA F1, Flachi: “Fiorentina sulla carta più forte della Sampdoria, ma la realtà del campo sta dicendo altro.… - Fiorentinanews : #Dainelli: 'Contenti di aver vinto il ricorso per #Milenkovic, lui era il primo a tenerci. Castrovilli...'… - jumped126 : @ildpaa @lmNotMajico Ti rispetto ma stanno bene lì dove sono entrambi, giocatori da fiorentina e basta. Milenkovic… - infoitsport : Fiorentina, cambia l'undici titolare: out Amrabat, riecco Milenkovic e Ribery -