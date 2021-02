Fiorentina, mercato no stop: per quest’estate si pensa a Torreira (Di venerdì 12 febbraio 2021) A pochi giorni dal termine del mercato di riparazione, la Fiorentina riflette su alcune trattative da imbastire nella prossima sessione estiva. Tra queste vi è quella che riguarda Lucas Torreira, in uscita dall’Arsenal e finora poco impiegato dal “Cholo” Simeone all’Atletico. Fiorentina, Torreira per il centrocampo Fiorentina già proiettata verso la prossima sessione di mercato. Per la prossima estate si punta ad un colpo importante per quanto riguarda il centrocampo, per ora privo di un vero punto di riferimento. I viola si sarebbero fiondati verso un nome già precedentemente accostatogli, ma ancora un “evergreen” per quanto riguarda gli obiettivi per la mediana. Stiamo parlando di Lucas Torreira, di proprietà dell’Arsenal e oggi in prestito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) A pochi giorni dal termine deldi riparazione, lariflette su alcune trattative da imbastire nella prossima sessione estiva. Tra queste vi è quella che riguarda Lucas, in uscita dall’Arsenal e finora poco impiegato dal “Cholo” Simeone all’Atletico.per il centrocampogià proiettata verso la prossima sessione di. Per la prossima estate si punta ad un colpo importante per quanto riguarda il centrocampo, per ora privo di un vero punto di riferimento. I viola si sarebbero fiondati verso un nome già precedentemente accostatogli, ma ancora un “evergreen” per quanto riguarda gli obiettivi per la mediana. Stiamo parlando di Lucas, di proprietà dell’Arsenal e oggi in prestito ...

