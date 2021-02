Fino al 50% di sconto sui Samsung Galaxy S21 con Vodafone Happy Friday (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con Vodafone Happy Friday oggi 12 febbraio comprare i Samsung Galaxy S21 è ancora più conveniente visto che in regalo c’è Fino al 50% di sconto sull’acquisto in un’unica soluzione di alcuni smartphone selezionati, tra cui proprio il top di gamma del colosso di Seul. Potrete, quindi, mettere le mani sul modello standard da 128GB di memoria interna al prezzo di 679,99 euro invece di 879,99 euro, e pagare quello da 256GB appena 729,99 euro in luogo dei 929,99 euro invece richiesti da listino. Ci sarebbero anche i Samsung Galaxy S21 Plus 5G da 128 e 256GB, acquistabili rispettivamente a 829,99 e 879,99 euro, invece di 1079,99 e 1129,99 euro. Non mancano neppure i Samsung Galaxy S21 Ultra da 128 e 256GB, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Conoggi 12 febbraio comprare iS21 è ancora più conveniente visto che in regalo c’èal 50% disull’acquisto in un’unica soluzione di alcuni smartphone selezionati, tra cui proprio il top di gamma del colosso di Seul. Potrete, quindi, mettere le mani sul modello standard da 128GB di memoria interna al prezzo di 679,99 euro invece di 879,99 euro, e pagare quello da 256GB appena 729,99 euro in luogo dei 929,99 euro invece richiesti da listino. Ci sarebbero anche iS21 Plus 5G da 128 e 256GB, acquistabili rispettivamente a 829,99 e 879,99 euro, invece di 1079,99 e 1129,99 euro. Non mancano neppure iS21 Ultra da 128 e 256GB, ...

