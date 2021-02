Fino a prova contraria: i cambiamenti "di colore" che Clint Eastwood apportò al film (Di venerdì 12 febbraio 2021) Su richiesta di Clint Eastwood l'etnia del co-protagonista di Fino a prova contraria fu cambiata al fine di rendere il film più rilevante. Fino a prova contraria è un thriller diretto da Clint Eastwood e basato sull'omonimo romanzo del 1995 di Andrew Klavan. Nel romanzo il condannato a morte era bianco ma Eastwood decise di cambiare l'etnia del suo co-protagonista per rendere questo film "più rilevante". L'autore del libro, d'altro canto, aveva scelto deliberatamente di scrivere una storia incentrata su un detenuto bianco perché in questo modo sarebbe stato più credibile che le persone, all'epoca, avrebbero combattuto per lui come testimoniato dall'Illinois State ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Su richiesta dil'etnia del co-protagonista difu cambiata al fine di rendere ilpiù rilevante.è un thriller diretto dae basato sull'omonimo romanzo del 1995 di Andrew Klavan. Nel romanzo il condannato a morte era bianco madecise di cambiare l'etnia del suo co-protagonista per rendere questo"più rilevante". L'autore del libro, d'altro canto, aveva scelto deliberatamente di scrivere una storia incentrata su un detenuto bianco perché in questo modo sarebbe stato più credibile che le persone, all'epoca, avrebbero combattuto per lui come testimoniato dall'Illinois State ...

