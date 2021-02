Fenty | chiude la linea di Rihanna per LVMH

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La collaborazione tra la pop stare il brand di alta modaè giunta al capo; dopo solo due anni dal lancio, “” è stata chiusa di comune accordo tra le due parti. Il motivo? Non c’era un’identità precisa e il pubblico non ha apprezzato molto. “Attenderemo tempi migliori”. Poco più di due anni fa, la nota pop star, aveva lanciato un suo marchio per il colosso Articolo completo: dal blog SoloDonna

Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana! Thank God It's Friday: l'arrivo del weekend ha sempre un certo appeal perché ci lascia dedicare più tempo a noi ...Continueranno la linea di lingerie Savage Xcosì come le linee di cosmeticiBeauty eSkin. Non uno stop definitivo ma una pausa, in attesa che arrivino condizioni migliori. Leggi ...La collaborazione tra la pop star Rihanna e il brand di alta moda LVMH è giunta al capolinea; dopo solo due anni dal lancio, ...Rihanna ha sospeso temporaneamente la casa di moda Fenty a causa dell'emergenza sanitaria e della crisi figlia del Coronavirus.