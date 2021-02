Faceva l’usuraio e prendeva il reddito di cittadinanza Arrestato pluripregiudicato a Bari

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 12 febbraio 2021), 12 feb –guadagnando fino al 120% di interessi su prestiti annui stimati in circa 80 mila euro ma percepiva ildi. La Guardia di Finanza hail40enne Gerardo Geruzzi per i reati di usura ed esercizio abusivo dell’attività del credito. Usuraio esercitava la “professione” ai domiciliari con tanto didiMa non finisce qui. Secondo quanto risulta dalle indagini, coordinate dalla pm della Dda diBruna Manganelli, lo strozzino esercitava la “professione” anche nel periodo di detenzione domiciliare. Prestava denaro a usura con tassi di interesse fino al 120% a piccole imprese, privati cittadini e anche ...