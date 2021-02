Facebook limiterà i profili legati alla giunta militare del Myanmar per contenere la disinformazione dopo il colpo di stato (Di venerdì 12 febbraio 2021) Venerdì Facebook ha detto che limiterà i profili del social network legati alla giunta militare del Myanmar, che lo scorso primo febbraio aveva preso il potere attraverso un colpo di stato. Facebook ha spiegato che l’obiettivo delle restrizioni è «ridurre Leggi su ilpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Venerdìha detto chedel social networkdel, che lo scorso primo febbraio aveva preso il potere attraverso undiha spiegato che l’obiettivo delle restrizioni è «ridurre

Ultime Notizie dalla rete : Facebook limiterà Myanmar: Facebook limiterà messaggi della giunta militare

Facebook ha optato invece per una limitazione della visibilità della pagina ufficiale delle forze armate birmane, e di altre pagine Facebook "che le forze armate controllano, e che hanno violato ...

