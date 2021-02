Fabiana Done, ministro alle Politiche giovanili: chi è (Di venerdì 12 febbraio 2021) Fabiana DaDone viene confermata ministro nel nuovo governo Mario Draghi, in quota politica assegnata al Movimento 5 Stelle, ma passa dalla pubblica amministrazione alle Politiche giovanili, terreno... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 12 febbraio 2021)Daviene confermatanel nuovo governo Mario Draghi, in quota politica assegnata al Movimento 5 Stelle, ma passa dalla pubblica amministrazione, terreno...

Mara Carfagna è il neo ministro per il Sud del governo Draghi. Salernitana, 45 anni, fu ministra per le Pari Opportunità nel quarto governo Berlusconi, sua la legge che istituisce il reato di stalking ...

Il Governo Draghi ha (solo) un terzo di ministre: l'unico equilibrio non rispettato è quello di genere

Su 23 ministri, sono 8 le donne, due in più rispetto all'esecutivo uscente, ma ancora lontano dalla parità nella composizione chiesta da più parti ...

